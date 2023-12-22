Если Молдова решит присоеденить Приднестровье силой, дело может дойти до ядерного конфликта

Какие шансы у России предотвратить захват анклава Дмитрий Родионов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Илья Кисилев Власти Молдавии хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления в Евросоюз, чтобы не допустить дестабилизации, заявила президент страны Майя Санду.
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