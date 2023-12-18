Российский суд национализировал восемь предприятий украинского экс-министра Ефименко

Владельцы Уральского завода авто-текстильных изделий в течение почти 10 лет вели антироссийскую деятельность, а в последние два года через подконтрольный благотворительный фонд финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), выяснили «Известия».
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