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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Испании мужчина заявил, что изнасиловал женщину, чтобы проверить ее на верность

В Испании мужчина заявил, что изнасиловал женщину, чтобы проверить ее на верность

Сама потерпевшая рассказала, что почти не сохранила воспоминаний о происходившем в те дни В испанском Манакоре рассматривают дело мужчины, которого обвиняют в изнасиловании партнерши и избиении женщины при детях.

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