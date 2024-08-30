Хоть кто-то выбрал Intel вместо Nvidia. IBM закупит ускорители Gaudi 3 для своего сервиса IBM Cloud

Компания Intel получила первого крупного клиента для своих новых ускорителей для ИИ. фото: Intel Intel объявила о крупном партнерстве с IBM, которое стало первым подобным принятием ускорителя Gaudi 3 рынком.
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