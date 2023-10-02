Волшебник изумрудного города: как Honor 90 меняет взгляд на мир

Дизайн Для своего класса Honor 90 выглядит по-настоящему премиально: задняя крышка имеет градиентный окрас и доступна в исполнениях «Изумрудный зеленый» (матовый) и «Арктический лед» (переливающийся) и «Полночный черный» (глянцевый).
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