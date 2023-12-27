iPhone перезагружается платно. Проблема возникла у части российских пользователей

Российские пользователи iPhone сталкиваются со списанием средств за перезагрузку устройстваПользователи iPhone в России сообщили о необычной проблеме, когда после каждой перезагрузки устройства с их счета списывается около 10 рублей.
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