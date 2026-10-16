Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе–августе 2026 года достигла 21 млрд долларов, увеличившись на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, при этом импорт вырос до 14,4 млрд долларов, а экспорт сократился до 6,6 млрд.
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