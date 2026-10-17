В Вашингтоне объяснили решение пока не применять предусмотренные законом санкции против России. В Белом доме считают, что такие меры могли бы помешать американским усилиям, направленным на урегулирование конфликта на Украине.
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