Путин сменил командующих группировками «Центр» и «Восток», они получили новые назначения Президент России Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок в Министерстве обороны РФ.
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Путин сменил командующих группировками «Центр» и «Восток», они получили новые назначения Президент России Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок в Министерстве обороны РФ.
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