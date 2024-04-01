RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ТОЛКУ, что они ходят в те мечети. Предложат деньги - пойдут убивать, и мечеть не удержит. Шкуры продажные - есть шкур...Отец напавшего на...
  • Андрей Алферов
    Инструкция, что надо делать при ракетной опасности: 1. Укрыться в комнате с несущими стенами или бомбоубежище 2. Пос...ТАСС: число постр...
  • Андрей Алферов
    Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет...ТАСС: число постр...

Губерниев: трансляции биатлона собрали аудиторию больше, чем плей-офф КХЛ и РПЛ

Губерниев: трансляции биатлона собрали аудиторию больше, чем плей-офф КХЛ и РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о популярности биатлона в России. «По универсальной аудитории в категории «4+» биатлон обогнал и плей-офф КХЛ и РПЛ! Это огромный успех! Именно биатлонушка продолжает объединять Россию», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх