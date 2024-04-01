Губерниев: трансляции биатлона собрали аудиторию больше, чем плей-офф КХЛ и РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о популярности биатлона в России. «По универсальной аудитории в категории «4+» биатлон обогнал и плей-офф КХЛ и РПЛ! Это огромный успех! Именно биатлонушка продолжает объединять Россию», — написал Губерниев в Telegram-канале.
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