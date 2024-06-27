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Калужские новости

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Калужская область получит более 5,4 млрд на строительство спортобъектов

Калужская область получит более 5,4 млрд на строительство спортобъектов

За несколько лет Калужская область получит из федерального бюджета более 5,4 млрд руб. на строительство спортивной инфраструктуры по федеральным проектам «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»За несколько лет Калужская область получит из федерального бюджета более 5,4 миллиарда рублей на строительство спортивной инфраструктуры, сообщила пресс-служба регионального правительства после рабочей встречи губернатора Владислава Шапши и заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

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