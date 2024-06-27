Калужская область получит более 5,4 млрд на строительство спортобъектов

За несколько лет Калужская область получит из федерального бюджета более 5,4 млрд руб. на строительство спортивной инфраструктуры по федеральным проектам «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»За несколько лет Калужская область получит из федерального бюджета более 5,4 миллиарда рублей на строительство спортивной инфраструктуры, сообщила пресс-служба регионального правительства после рабочей встречи губернатора Владислава Шапши и заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.