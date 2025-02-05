Калужская Бушмановка останется без света

Отключение продлится с 9:00 до 13:00. Причина - ремонтные работы на КТП-330, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба 6 февраля отключат свет в посёлке Бушмановка в Калуге, в домах №№ 1–23, 23А и 2–32 по Новой улице, №№ 1–19 и 2–26 по Цветочной улице, №№ 1–17 по Аллейной улице, №№ 2–18, 1–17, 21, 25 и 27 по Тополиной улице, №№ 1/2, 3–17, 2–34 по улице Работниц и № 4 на территории психиатрической больницы.