Российский рынок авторефрижераторов взлетел на 40%

В 2023 году в России были проданы 8700 новых рефрижераторов — автомобилей для перевозки скоропортящихся товаров, таких как продукты питания, медикаменты и других, требующих специального температурного режима.
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