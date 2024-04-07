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Российский рынок авторефрижераторов взлетел на 40%

Российский рынок авторефрижераторов взлетел на 40%

В 2023 году в России были проданы 8700 новых рефрижераторов — автомобилей  для перевозки скоропортящихся товаров, таких как продукты питания, медикаменты и других, требующих специального температурного режима.

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