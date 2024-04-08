Банк оспорил иск экс-премьера Грузии Иванишвили на сумму 743 млн долларов

Швейцарский банк Credit Suisse оспорил выплату 743 млн долларов бывшему премьер-министр Грузии Бидзине Иванишвили, который потерял часть своего состояния из-за мошенничества сотрудника банка Патриса Лекодрона.
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