Эрдоган рассказал, кто виновен в срыве переговоров по Украине

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Нуртаза Абдуллаев
Ясно одно, прежняя тенденция то бишь старший брат должен доминировать во всем. Разве не так?
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14 час.
Светлана Петрова
а что наоборот должно быть? может еще меньшинства пригласим, им начнем поклоняться или Пашиняну, который всех сдает и прибивается к тем, кто хочет гегемонизировать? и не о доминировании речь
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14 час.
людмила михайлик
Переговоры нужны и капитуляции,Эрдоган за это
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13 час.

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