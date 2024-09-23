Эрдоган рассказал, кто виновен в срыве переговоров по Украине

Ясно одно, прежняя тенденция то бишь старший брат должен доминировать во всем. Разве не так?

Светлана Петрова

а что наоборот должно быть? может еще меньшинства пригласим, им начнем поклоняться или Пашиняну, который всех сдает и прибивается к тем, кто хочет гегемонизировать? и не о доминировании речь