Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в срыве переговоров по Украине в 2022 году виновны определенные лобби, которые не были заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.
Эрдоган рассказал, кто виновен в срыве переговоров по Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НА
Нуртаза Абдуллаев
Ясно одно, прежняя тенденция то бишь старший брат должен доминировать во всем. Разве не так?
Ответить
14 час.
Светлана Петрова
а что наоборот должно быть? может еще меньшинства пригласим, им начнем поклоняться или Пашиняну, который всех сдает и прибивается к тем, кто хочет гегемонизировать? и не о доминировании речь
Ответить
14 час.
людмила михайлик
Переговоры нужны и капитуляции,Эрдоган за это
Ответить
13 час.
Свежие комментарии