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Беженцы: украинский экзамен на устойчивость молдавского общества

Беженцы: украинский экзамен на устойчивость молдавского общества

Соседняя с Республикой Молдова страна - Украина, 14-й день находится в состоянии войны. Между тем Республике Молдова пришлось столкнуться с беспрецедентной, огромной волной украинских беженцев, и для этого ей пришлось проявить некоторые качества.

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