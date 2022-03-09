Беженцы: украинский экзамен на устойчивость молдавского общества

Соседняя с Республикой Молдова страна - Украина, 14-й день находится в состоянии войны. Между тем Республике Молдова пришлось столкнуться с беспрецедентной, огромной волной украинских беженцев, и для этого ей пришлось проявить некоторые качества.
Соседняя с Республикой Молдова страна - Украина, 14-й день находится в состоянии войны. Между тем Республике Молдова пришлось столкнуться с беспрецедентной, огромной волной украинских беженцев, и для этого ей пришлось проявить некоторые качества.
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