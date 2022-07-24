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Экс-депутат Рады Кива допустил, что Вашингтон решил «слить» Зеленского

Экс-депутат Рады Кива допустил, что Вашингтон решил «слить» Зеленского

prt scr youtube.com/НВ Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что Вашингтон готов «слить» Президента Владимира Зеленского, ради этого американцы могут пойти на политическое устранение политика, сообщает портал «Московский комсомолец».

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