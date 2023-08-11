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Василий Жиров о переходе казахстанских боксеров в профи: «Пусть пробуют, но с головой. Коррупция всегда побеждает»

Первый в истории Казахстана олимпийский чемпион в боксе, первый чемпион Мира среди профессионалов Василий Жиров о переходе казахстанских боксеров в профи: «Пусть казахстанские ребята пробуют себя в профессионалах, но с головой.

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