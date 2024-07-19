Наивысшая урожайность по томатам, яблокам и спарже: Белореченский район Кубани бьёт рекорды в сельском хозяйстве В Белореченском районе Кубани активно развиваются растениеводство, овощеводство и садоводство.
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