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Аргументы и Факты

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На Украине сотрудники ТЦК безосновательно удерживали отца пятерых детей

На Украине сотрудники ТЦК безосновательно удерживали отца пятерых детей

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) неправомерно удерживали отца пятерых детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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