Гидрометцентр назвал минувшее лето в России самым теплым в истории наблюдений

Прошедшее лето стало самым теплым на территории России за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.
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