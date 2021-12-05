За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3301 2 Санкт-Петербург 2420 3 Московская область 2096 4 Самарская область 878 5 Краснодарский край 814 6 Красноярский край 756 7 Воронежская область 735 8 Пермский край 693 9 Свердловская область 687 10 Нижегородская область 663 11 Ростовская область 650 12 Челябинская область 642 13 Республика Башкортостан 641 14 Иркутская область 600 15 Омская область 581 16 Саратовская область 529 17 Алтайский край 518 18 Хабаровский край 515 19 Приморский край 465 20 Ставропольский край 455 21 Волгоградская область 432 22 Новосибирская область 392 23 Республика Крым 391 24 Ленинградская область 385 25 Вологодская область 370 26 Архангельская область 367 27 Кемеровская область 366 28 Тверская область 364 29 Пензенская область 362 30 Липецкая область 358 31 Ульяновская область 358 32 Белгородская область 337 33 Забайкальский край 319 34 Тюменская область 309 35 Владимирская область 308 36 Оренбургская область 295 37 Республика Коми 281 38 Ярославская область 273 39 Калининградская область 272 40 Орловская область 269 41 Республика Карелия 265 42 Амурская область 262 43 Республика Саха (Якутия) 255 44 Кировская область 254 45 Курская область 250 46 Астраханская область 241 47 Смоленская область 239 48 Тульская область 238 49 Республика Бурятия 233 50 Брянская область 233 51 Республика Татарстан 232 52 Рязанская область 224 53 Томская область 222 54 Ханты-Мансийский автономный округ 221 55 Новгородская область 219 56 Тамбовская область 215 57 Удмуртская Республика 208 58 Калужская область 201 59 Ивановская область 200 60 Севастополь 198 61 Курганская область 195 62 Мурманская область 191 63 Псковская область 187 64 Костромская область 183 65 Республика Дагестан 157 66 Республика Хакасия 155 67 Республика Мордовия 154 68 Республика Чувашия 145 69 Сахалинская область 139 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 131 71 Республика Марий Эл 123 72 Республика Адыгея 110 73 Кабардино-Балкарская Республика 104 74 Республика Северная Осетия-Алания 84 75 Республика Ингушетия 83 76 Чеченская Республика 82 77 Карачаево-Черкесская Республика 75 78 Республика Тыва 58 79 Камчатский край 50 80 Еврейская автономная область 37 81 Магаданская область 35 82 Республика Алтай 32 83 Республика Калмыкия 23 84 Ненецкий автономный округ 11 85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 801 613 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.