Финал Чемпионата высоких технологий пройдет с 14 по 18 сентября в Великом Новгороде

С 14 по 18 сентября в Великом Новгороде в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдет финал Чемпионата высоких технологий.
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