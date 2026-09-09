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Соревнования "Игора Драйв дрифт-вызов" пройдут 19 и 20 сентября

Соревнования "Игора Драйв дрифт-вызов" пройдут 19 и 20 сентября

Пресс-служба автодрома "Игора Драйв" 19 и 20 сентября на шоссейно-кольцевой трассе автодрома пройдет "Игора Драйв дрифт-вызов" – новые соревнования, приуроченные к пятилетию Кубка Петербурга по дрифту.

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