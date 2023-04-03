Что известно о взрыве в петербургском кафе: хронология событий

В 17.00 в заведении на Университетской набережной началась встреча с военкором. 2 апреля вечером в Петербурге прогремел взрыв в одном из заведений в центре города, в результате него погиб военкор Владлен Татарский, также пострадал 31 человек.
В 17.00 в заведении на Университетской набережной началась встреча с военкором. 2 апреля вечером в Петербурге прогремел взрыв в одном из заведений в центре города, в результате него погиб военкор Владлен Татарский, также пострадал 31 человек.
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