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Что известно о взрыве в петербургском кафе: хронология событий

В 17.00 в заведении на Университетской набережной началась встреча с военкором. 2 апреля вечером в Петербурге прогремел взрыв в одном из заведений в центре города, в результате него погиб военкор Владлен Татарский, также пострадал 31 человек.

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