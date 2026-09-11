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РИА Новый день

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Трамп пригрозил блокировать все инициативы демократов

Трамп пригрозил блокировать все инициативы демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вынужден блокировать все инициативы в случае победы на выборах Демократической партии.

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