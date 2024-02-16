С Андрея Малахова требуют почти сто миллионов

Герой программы ведущего Андрея Малахова посчитал себя оскорбленным. Алексей Коржнев, сын экс-чиновницы администрации Юрия Лужкова, стал невольным героем программы Андрея Малахова «Прямой эфир» в 2021 году.
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