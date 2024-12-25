Район детской поликлиники №1 в Челябинске остался без воды

Три улицы и пять переулков в Тракторозаводском районе Челябинска остались без водоснабжения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по монтажу вентиля, специалисты МУП «ПОВВ» временно закрыли задвижку на водоводе вблизи улицы Танкистов, 122, в Тракторозаводском районе областного центра.