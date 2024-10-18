Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Госдуму РФ внесли новый законопроект. Автор – за!

В Госдуму РФ внесли новый законопроект. Автор – за!

Баба Яга на этот раз вовсе не против! Наоборот, двумя руками и костяной ногой - за. Поясняю: «В Госдуму внесли законопроект об аресте имущества россиян, совершающих за рубежом действия против интересов России».

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Комментарии
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Сергей Федотов
Это что же, у охамевшей бабки &quot;грязи&quot; отберут?😜 А вот ничуть не жалко. Создавать репутацию можно десятилетия, а про$рать в 3 дня. Что она успешно и учинила.
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12 час.
ЗЖ
Зоя Жук
У иноагентов - релокантов однозначно. По ним есть решение Минюста. По остальным не все так просто. Релокант по какой причине? И вообще юридически кто такой релокант? Может человек работает за рубежом на наших компаниях. Таких много. Или учится. Или пенсионеры сдали квартиру и в Болгарию уехали кости греть. И почему у них что то отнимать? Я уж не говорю о степени коррупции в наших ведомствах - вот где будет возможность разгуляться!
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11 час.
Михаил Васильев
Как-то очень легко они успевают пересечь границу до ареста!
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9 час.

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