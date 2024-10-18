В Госдуму РФ внесли новый законопроект. Автор – за!

Это что же, у охамевшей бабки "грязи" отберут?😜 А вот ничуть не жалко. Создавать репутацию можно десятилетия, а про$рать в 3 дня. Что она успешно и учинила.

ЗЖ

Зоя Жук

У иноагентов - релокантов однозначно. По ним есть решение Минюста. По остальным не все так просто. Релокант по какой причине? И вообще юридически кто такой релокант? Может человек работает за рубежом на наших компаниях. Таких много. Или учится. Или пенсионеры сдали квартиру и в Болгарию уехали кости греть. И почему у них что то отнимать? Я уж не говорю о степени коррупции в наших ведомствах - вот где будет возможность разгуляться!