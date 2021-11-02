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СЕМЬ ЦАРСТВ АРИЕВ. НАЧАЛО ПРАСЛАВЯНСКОГО МИРА

СЕМЬ ЦАРСТВ АРИЕВ. НАЧАЛО ПРАСЛАВЯНСКОГО МИРА

Ригведа (XVII в. до н.э.) и Махабхарата (VIII в. до н.э.) – это уникальные древнеарийские эпосы, которые сохранили достоверные исторические, географические и топонимические сведения о жизни наших древнейших прапредках, живших более пяти тыс.

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Юрий Селиванов
Благодарю за информацию, очень интересно.
Алексей Корнеев
Странные царства. Слишком близко находятся. И про Сибирь ни слова.
валентина родионова (ЗОЛОТАРЕВА)
Благодарю за интересную новую информацию.

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