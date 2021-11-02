СЕМЬ ЦАРСТВ АРИЕВ. НАЧАЛО ПРАСЛАВЯНСКОГО МИРА

Ригведа (XVII в. до н.э.) и Махабхарата (VIII в. до н.э.) – это уникальные древнеарийские эпосы, которые сохранили достоверные исторические, географические и топонимические сведения о жизни наших древнейших прапредках, живших более пяти тыс.
Ригведа (XVII в. до н.э.) и Махабхарата (VIII в. до н.э.) – это уникальные древнеарийские эпосы, которые сохранили достоверные исторические, географические и топонимические сведения о жизни наших древнейших прапредках, живших более пяти тыс.
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