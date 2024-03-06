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Хавбек «Пари НН» Жигулев прооперирован после травмы крестообразной связки

В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету хавбека «Пари НН» 1 ассист. «Илья получил травму передней крестообразной связки во время третьего сбора.

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