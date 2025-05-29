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Спецпосланник Трампа оценил обеспокоенность России расширением НАТО

Спецпосланник Трампа оценил обеспокоенность России расширением НАТО

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением Североатлантического альянса на восток.

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