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Царьград

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Трагедии можно было избежать? По взрыву в многоэтажке Махачкалы всплыли любопытные детали

Трагедии можно было избежать? По взрыву в многоэтажке Махачкалы всплыли любопытные детали

Дом в Махачкале, где произошёл взрыв, не вводили в эксплуатацию. Здание входило в реестр незаконно возведённыхКоличество пострадавших при взрыве в Махачкале возросло до двух.

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