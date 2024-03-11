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Грузия раскритиковала ФРГ и ЕС за примем обвиняемого на родине Адеишвили

Грузия раскритиковала ФРГ и ЕС за примем обвиняемого на родине Адеишвили

Грузинское правительство раскритиковало ЕС и Германию за примем в составе украинской делегации экс-генпрокурора страны Зураба Адеишвили, который обвиняется на своей родине по уголовным делам, в частности, за незаконную конфискацию винного завода, захват телекомпании "Иберия" и похищении грузинского политического деятеля Кобы Давиташвили.

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