Грузия раскритиковала ФРГ и ЕС за примем обвиняемого на родине Адеишвили

Грузинское правительство раскритиковало ЕС и Германию за примем в составе украинской делегации экс-генпрокурора страны Зураба Адеишвили, который обвиняется на своей родине по уголовным делам, в частности, за незаконную конфискацию винного завода, захват телекомпании "Иберия" и похищении грузинского политического деятеля Кобы Давиташвили.