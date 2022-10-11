Вашингтон считает, что Украина и Россия должны договариваться без привлечения Запада

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 11 октября, заявил, что Соединенные Штаты считают, что диалог об украинском конфликте должен состояться между Москвой и Киевом, а не с Западом, – сообщает РИА Новости.