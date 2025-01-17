Россиянок предупредили о возможной опасности кистей для макияжа и спонжей

Кисти и спонжи для макияжа могут спровоцировать дерматологические и офтальмологические заболевания при отсутствии необходимого ухода, рассказала cтарший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
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