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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Далласа» о контракте Робертсона: «Джейсон – краеугольный камень франшизы, один из лучших атакующих игроков НХЛ. Мы продолжаем стремиться к победе в Кубке Стэнли»

Генеральный менеджер « Далласа » Джим Нилл высказался о подписании нового контракта с форвардом Джейсоном Робертсоном .

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