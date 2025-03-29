Русская весна
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Русская весна

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ВСУ стали реже сбивать российские дроны из-за новой тактики — Bild

ВСУ стали реже сбивать российские дроны из-за новой тактики — Bild

ВСУ стали реже сбивать российские дроны из-за новой тактики, сообщает Bild. В последнюю неделю все больше и больше дронов-камикадзе проникают вглубь территории Украины, нанося ей огромный ущерб и вызывая пожары.

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