ВСУ стали реже сбивать российские дроны из-за новой тактики — Bild

ВСУ стали реже сбивать российские дроны из-за новой тактики, сообщает Bild. В последнюю неделю все больше и больше дронов-камикадзе проникают вглубь территории Украины, нанося ей огромный ущерб и вызывая пожары.
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