Врачи скорой будут оказывать помощь без согласия пациента при угрозе его жизни

Государственная Дума приняла законопроект, позволяющий работникам выездной бригады скорой помощи осуществлять медицинские вмешательства без получения информированного добровольного согласия (ИДС) пациента в случаях, когда имеется опасность для жизни больного, передает ТАСС.
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