Охота на Чубайса: Экс-глава Роснано метит в переговорщики по Украине

Спецоперация сняла со многих "неприкосновенных" персон охранные печати. Ещё вчера они сидели в своих дворянских гнёздах (как замминистра обороны Тимур Иванов) и пилили военные бюджеты, а сегодня уже мерят шагами камеры в Лефортове.
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