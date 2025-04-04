Язабыл Падписацца АсёлУмное лицо – ещё не признак ума, господа. Европейцы хорошо понимают, что их собственные системы ПВО ни на что не годятся, пишет немецкое издание Der Spiegel.
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