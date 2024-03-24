МиГ-41 получит "иное" вооружение на новых физических принципах

ВА

Виктор Александров

Ало, гараж! Кто такие «хейтят»? Кому не хватает «коженных пилота»? Это я к тому, что пока на Украине продолжается СВО, всех нас переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. … И переформатируют! По всем возможным и невозможным направлениям. У русских людей пропали отчества! Пример – Серёга Собянин. Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова-дублёры, что является нарушением первого закона логики – закона тождества. Прервалась связь времён. Новый российский истребитель назван «Checkmate»! Чтобы прекратить переформатирование, этот проект следует закрыть. Необходимо избавляться от нищеты духа, отменить Постановление № 1871 ЦК КПСС и СМ СССР, от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». … «В начале было слово, …» «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». И ещё про «МиГ-41 с ядерной силовой установкой». Это не вечный двигатель, годами за счёт его тяги летать ничего не может. И ещё в СССР фирма «Ту» разрабатывала самолёт с ядерной силовой установкой. Об этом, как и о всех секретных разработках, в СССР писали журналы «Техника молодёжи», и «Знание-сила». Это диктатура дураков позволяла, поскольку названия проектов не публиковали. Да и сейчас, если из сообщения убрать размеры болтов (преувеличиваю), то сообщение сразу становится несекретным. Проект закрыли из-за возможности аварии с последующим радиоактивным заражением местности. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.