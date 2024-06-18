Генпрокурор Египта рассказал о терроризме и самых частых преступлениях в стране

Египет смог покончить с терроризмом после 10 лет решительной борьбы. Об этом заявил в интервью "Известиям" генпрокурор Арабской Республики Египет Мохамед Шауки Айяд на 6-й встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС.
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