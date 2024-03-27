В Кузбассе суд освободил мать ребенка-инвалида от взыскания 500 тыс. рублей

Как сообщили в отделе по работе со СМИ Мысковского городского суда 27 марта в суд обратились с иском к местной жительнице, о взыскании с нее полмиллиона рублей, которые ей один раз выдали в качестве подъемных.
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