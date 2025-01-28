С трудом одобренного сенатом нового шефа Пентагона Пита Хегсета Израиль уже зовёт на войну с Ираном

Сенат США всего второй раз за свою историю лишь голосом вице-президента Дж. Вэнса (по конституции он еще и председатель верхней палаты американского конгресса) со счетом 51:50 одобрил предложенную Трампом кандидатуру Пита Хегсета на пост нового министра обороны.
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