С трудом одобренного сенатом нового шефа Пентагона Пита Хегсета Израиль уже зовёт на войну с Ираном

Сенат США всего второй раз за свою историю лишь голосом вице-президента Дж. Вэнса (по конституции он еще и председатель верхней палаты американского конгресса) со счетом 51:50 одобрил предложенную Трампом кандидатуру Пита Хегсета на пост нового министра обороны.