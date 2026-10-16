Премиальные марки топлива в Брянской области подорожали больше всего: АИ-95 и выше — на 24,5%, АИ-92 — на 21,4%, дизельное топливо — на 14,7%.
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