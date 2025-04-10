Разработан порядок передачи результатов ОГЭ в Петербурге

А также в Москве и Липецкой области Рособрнадзор подготовил порядок предоставления данных о результатах ОГЭ в регионы, участвующие в эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования.
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