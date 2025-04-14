КЧС: землетрясение магнитудой 3-4 случилось на востоке Таджикистана

В Таджикистане случилось еще одно землетрясение — подземные толчки ощутили недалеко от Душанбе. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба центра управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.