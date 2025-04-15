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Ефимов: с 2011 года в Москве введено более 150 млн кв. м недвижимости

Ефимов: с 2011 года в Москве введено более 150 млн кв. м недвижимости

С 2011 года в Москве было введено в эксплуатацию более 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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