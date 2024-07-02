Почему после загара чешется кожа и что делать?

Лето – пора отпусков, когда многие из нас перебираются поближе к морю или другим природным водоемам. Однако именно тогда у многих жителей северных регионов возникает проблема, когда после загара чешется кожа.
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